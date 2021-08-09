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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.21 16:30

Получателям «Гектара Арктики» доступен ряд мер государственной поддержки

За первую неделю работы программы упрощенного получения гектара земли в Арктике этой возможностью воспользовались более тысячи северян. Наибольшей популярностью у граждан пользуется территория Кольского района, подано порядка 600 заявлений. Землю можно использовать как в личных целях, так и для ведения бизнеса. О том, на какие меры государственной поддержки могут рассчитывать предприниматели, взявшие гектар, на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Не требуется образование юридического лица, гражданину достаточно подтвердить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Предприниматели могут получить до миллиона рублей, представив свой проект на отбор губернаторского стартапа, или получить миллион рублей грант на приобретение франшизы, что очень актуально, например, для сферы общественного питания», – пояснила вице-губернатор.

Предпринимателям доступны микрозаймы на льготных условиях. Например, начинающие предприниматели, которые ведут своё дело не более одного года, могут получить до 700 тысяч рублей под 4% годовых сроком до 3 лет.

«Развитие туризма для нас является приоритетным направлением деятельности. Туристические проекты могут получить субсидию от комитета по туризму на создание инфраструктуры до одного миллиона рублей и на закупку необходимого оборудования до 500 тысяч. Конкурс проводится регулярно. Заявки на текущий отбор принимаются до 3 сентября», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, информация обо всех существующих мерах поддержки и условиях их получения представлена на портале «Наш Север» и на портале по поддержке малого и среднего бизнеса Центра «Мой Бизнес».

 

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