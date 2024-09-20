Получателями именной стипендии губернатора станут 248 студентов колледжей и техникумов Мурманской области

248 студентов колледжей и техникумов Мурманской области, которые в течение прошлого года обучались на «отлично», стали обладателями стипендии губернатора Андрея Чибиса. На протяжении этого учебного года они будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, стипендиальная поддержка студентов-отличников учреждений среднего профессионального образования реализуется в Мурманской области с 2022 года в рамках плана «На Севере – жить». В прошлом году получателями губернаторских стипендий были 236 студентов.

Помимо этого, 20 студентов заполярных учреждений СПО станут получателями стипендии правительства РФ. Новая мера поддержки студентов, получающих среднее профессиональное образование по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики страны, реализуется с этого учебного года.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, среди первых получателей – студенты Кольского медицинского колледжа, Кольского транспортного колледжа, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Оленегорского горнопромышленного колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, а также колледжей, входящих в состав Мурманского арктического университета. Стипендия правительства РФ назначается студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», а также имеющим личные достижения во внеучебной деятельности. Ежемесячно девушки и юноши будут получать 5600 рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/