В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УКПолучение онлайн-микрозаймов для жителей Мурманской области станет безопаснее
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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 10:00

Получение онлайн-микрозаймов для жителей Мурманской области станет безопаснее

С 24 апреля микрофинансовые организации (МФО) при оформлении онлайн-микрозаймов обязаны проверять достоверность предоставленных потенциальным заемщиком сведений по определенным параметрам, следует из обновленного Базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке. Это позволит пресечь мошеннические действия при получении денег с использованием чужих данных.

В частности, организациям необходимо будет убедиться в действительности паспорта потенциального заёмщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не подставное лицо использует указанные в заявлении счёт и номер телефона. Обновленный стандарт предлагает в общей сложности десять различных способов проверки личности, причем МФО обязаны использовать как минимум три из них.

Если по результатам проверки достоверности данных заёмщика микрофинансовая организация увидит признаки мошенничества, то она должна будет отказать в выдаче онлайн-займа. В случае сомнений в достоверности данных возможно выдать заем при условии, что человек лично придет за деньгами и подтвердит свою личность.

Соблюдение стандарта микрофинансовыми организациями будут контролировать саморегулируемые организации (СРО), а Банк России, в свою очередь, проконтролирует СРО.

«Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было, однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки. Задача нового стандарта – привести все компании к адекватному уровню защиты, а также в целом по всему рынку повысить качество проверки сведений и количество проверяемых данных. Ожидается, что рынок микрокредитования станет более безопасным и надежным, а число мошенников и мошеннических действий значительно сократится», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

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