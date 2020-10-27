Получение субсидии на оплату ЖКУ будет автоматически продлено

Получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет автоматически продлено – соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписано 19 октября 2020 года.

Согласно документу, в случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, гражданам не придётся подавать заявление и документы для продления периода её получения. Государственная поддержка будет предоставляться в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчётом её размера после представления соответствующих документов.

На официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития Мурманской области размещены справочные телефоны для получения консультации о порядке предоставления мер социальной поддержки.