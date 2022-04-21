Получение востребованных рабочих специальностей в различных отраслях: в пятницу состоится презентация стратегической инициативы «Профессионалитет»

22 апреля в 11.00 состоится презентация стратегической инициативы «Профессионалитет», в рамках которой только в этом году порядка 150 тысяч студентов колледжей и техникумов смогут пройти обучение на основе потребностей в различных отраслях. Воспользоваться возможностью могут и обучающиеся Мурманской области. Студенты получат рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобретут релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство в ведущих отраслевых компаниях страны.

В рамках стратегической инициативы «Профессионалитет» уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров достигнет 210. В список регионов – участников инициативы может войти и Мурманская область.

Открытая трансляция презентации будет вестись на официальной странице «Национальные проекты России» в социальной сети «ВКонтакте». Участие в мероприятии примут в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров.

Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Работодатели инвестируют в развитие среднего профессионального образования и дают базу для формирования практических навыков студентов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, презентация стратегической инициативы «Профессионалитет» пройдёт на площадке подмосковного колледжа «Энергия» (г. Реутов). На базе колледжа в рамках нацпроекта «Образование» был открыт первый центр опережающей профессиональной подготовки в Реутове, а в скором времени будет создан образовательно-производственный кластер.



Фото: https://gov-murman.ru