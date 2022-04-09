Получено положительное заключение государственной экспертизы по капитальному ремонту участка автоподъезда к селу Териберка

Получено положительное заключение государственной экспертизы по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка с 20 по 35 километры.

Напомним, ООО «Геолайн» по заказу Мурманскавтодора в рамках государственного контракта, а также согласно государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» провела разработку проектной документации по реконструкции этой дороги.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проектом предусматриваются две полосы движения с покрытием из асфальтобетона, ширина проезжей части составит 6 метров. Строительная длина участка автомобильной дороги составляет 15,406 км.