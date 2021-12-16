Получено положительное заключение государственной экспертизы по реконструкции автоподъезда к селу Териберка

В начале 2022 года планируется проведение торгов реконструкцию участка региональной автомобильной дороги общего пользования автоподъезд к селу Териберка с 10 по 20 километр.

Согласно государственной программе Мурманской области «Развитие транспортной системы», в рамках государственного контракта ООО «Геолайн» выполнило разработку проектной документации по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20. Заказчиком выступил «Мурманскавтодор».

Проектом предусматривается произвести устройство насыпи в целях поднятия отметок дорожной одежды для того, чтобы снизить интенсивность переметания участка дороги снегом. Устройство двухслойного покрытия дорожной одежды будет выполнено с применением высокопрочного асфальтобетона А16НТ и А16ВТ.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, кроме того, запланировано устройство водоотводных сооружений и парковки для транспортных средств, а также установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431447/#&gid=1&pid=1