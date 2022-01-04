Получено положительное заключение первого этапа проекта реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера

Первый этап проекта реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера прошеё государственную экспертизу и получил положительное заключение. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера была разделена на два этапа. В первый вошло строительство нового хирургического комплекса. По проекту на площади 2264 квадратных метра будет возведено 9-этажное здание на 125 коек с современными операционными, а также с кислородно-газификационной станцией, дизель-генераторной установкой контейнерного типа и блочно-модульной трансформаторной подстанцией. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ планируется провести в начале 2022 года», – отметил Алексей Грачиков.

В рамках второго этапа, проект которого ещё проходит госэкспертизу, планируется демонтаж существующего главного корпуса диспансера с пристройкой и строительство на его месте нового лечебно-диагностического корпуса, а также реконструкция радиологического корпуса с пристройкой КТ и МРТ и устройством теплых переходов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году была завершена реконструкция каньонов Мурманского областного онкологического диспансера, в рамках которой были приведены в порядок помещения для размещения линейных ускорителей и аппарата лучевой терапии (брахитерапия). Оборудование 1970-х годов заменено на современное последнего поколения – подобное по уровню оснащения в Северо-Западном федеральном округе есть только в Санкт-Петербурге. Аппарат «TrueBeam» позволит значительно увеличить объемы лучевой терапии в регионе, а также даст шанс на выздоровление даже самым тяжелым онкологическим больным. Новая версия Halcyon предназначена для лучевой терапии высокой точности – это инновационная технология может использоваться для лечения рака предстательной железы, груди, головы и шеи, а также многих других форм злокачественных новообразований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434297/#&gid=1&pid=1