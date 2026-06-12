Юбилей: заполярная станция скорой медицинской помощи за 10 лет обработала около 2 млн обращенийВ Мурманске пройдут «Ночные летние игры» юкигассен на траве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.26 14:00

Получено разрешение Росприроднадзора на проведение операции по распутыванию горбатого кита у острова Кильдин

Мурманский арктический университет ведёт подготовительную работу к началу операции по распутыванию горбатого кита, обнаруженного в акватории острова Кильдин. Для руководства этими работами из экспедиции Мурманского областного краеведческого музея был срочно отозван проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.

Со стороны университета совместно с общественной организацией «Совет по морским млекопитающим» при участии министерства природных ресурсов Мурманской области подано заявление в Росприроднадзор для получения разрешения на проведение спасательной операции краснокнижного животного – горбатого кита.

«Все мероприятия в рамках операции по спасению кита находятся на особом контроле правительства Мурманской области. Мы находимся на постоянной связи с коллегами из МАУ, волонтёрами и Росприроднадзором. Отдельную благодарность хотим выразить Пограничному управлению ФСБ России по Западному Арктическому району. Коллеги молниеносно отреагировали на ситуацию, принято решение о непосредственном участии специалистов управления в спасательной операции. Кроме того, силами коллег будет создана безопасная зона для животного, предполагающая ограничение захода судов в зону проведения операции, также коллеги подключились к проведению разъяснительной работы с гражданами на берегу о правилах поведения за китами», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В ночь на 11 июня были получены дополнительные сведения о состоянии кита. Специалисты уточили геометрию запутывания, характер и глубину повреждений. По оценкам экспертов, запутывание сложное, есть сильные порезы мягких тканей млекопитающего. В сборе и анализе данных участвовали руководитель проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова и волонтёр, оператор подводной камеры Иван Яковлев», – проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.

К спасению кита также подключились представители компании ООО «Трескодер» (База отдыха «Териба»), предоставив катера и места для расселения специалистов. 

«Для нашей команды главный приоритет – жизнь кита. Мы не можем оставаться в стороне, когда животное нуждается в спасении. Для нас это не разовая акция, а часть корпоративной позиции и культуры по сохранению морских экосистем», – подчеркнула Екатерина Цыкалюк, руководитель компании ООО «Трескодер» база отдыха «Териба».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ночью 12 июня в Мурманскую область прибывает группа сертифицированных спасателей из Сахалина «Друзья океана». Эти специалисты обучены безопасному распутыванию крупных китов и два года назад они участвовали в распутывании кита Станислава из рыболовецкой сети. После получения разрешения и сбора команды, 13 июня специалисты при поддержке Фонда защитников природы приступят непосредственно к спасательной операции.

 

 

Фото (Татьяна ЕФРЕМОВА): https://gov-murman.ru/info/news/569422/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru объяснил, кому положен сокращенный рабочий день перед праздником 12 июня
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:50«Карп отмороженный». Художественный фильм (16+)21:30«Истории маленького городка». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:15«Истории маленького городка». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженные и охлаждённые куры и морковь-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Все издержки ложатся на конечного потребителя: для повышения энергоэффективности предприятий необходим комплексный подход и экономические стимулы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять