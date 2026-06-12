Получено разрешение Росприроднадзора на проведение операции по распутыванию горбатого кита у острова Кильдин

Мурманский арктический университет ведёт подготовительную работу к началу операции по распутыванию горбатого кита, обнаруженного в акватории острова Кильдин. Для руководства этими работами из экспедиции Мурманского областного краеведческого музея был срочно отозван проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.

Со стороны университета совместно с общественной организацией «Совет по морским млекопитающим» при участии министерства природных ресурсов Мурманской области подано заявление в Росприроднадзор для получения разрешения на проведение спасательной операции краснокнижного животного – горбатого кита.

«Все мероприятия в рамках операции по спасению кита находятся на особом контроле правительства Мурманской области. Мы находимся на постоянной связи с коллегами из МАУ, волонтёрами и Росприроднадзором. Отдельную благодарность хотим выразить Пограничному управлению ФСБ России по Западному Арктическому району. Коллеги молниеносно отреагировали на ситуацию, принято решение о непосредственном участии специалистов управления в спасательной операции. Кроме того, силами коллег будет создана безопасная зона для животного, предполагающая ограничение захода судов в зону проведения операции, также коллеги подключились к проведению разъяснительной работы с гражданами на берегу о правилах поведения за китами», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В ночь на 11 июня были получены дополнительные сведения о состоянии кита. Специалисты уточили геометрию запутывания, характер и глубину повреждений. По оценкам экспертов, запутывание сложное, есть сильные порезы мягких тканей млекопитающего. В сборе и анализе данных участвовали руководитель проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова и волонтёр, оператор подводной камеры Иван Яковлев», – проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.

К спасению кита также подключились представители компании ООО «Трескодер» (База отдыха «Териба»), предоставив катера и места для расселения специалистов.

«Для нашей команды главный приоритет – жизнь кита. Мы не можем оставаться в стороне, когда животное нуждается в спасении. Для нас это не разовая акция, а часть корпоративной позиции и культуры по сохранению морских экосистем», – подчеркнула Екатерина Цыкалюк, руководитель компании ООО «Трескодер» база отдыха «Териба».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ночью 12 июня в Мурманскую область прибывает группа сертифицированных спасателей из Сахалина «Друзья океана». Эти специалисты обучены безопасному распутыванию крупных китов и два года назад они участвовали в распутывании кита Станислава из рыболовецкой сети. После получения разрешения и сбора команды, 13 июня специалисты при поддержке Фонда защитников природы приступят непосредственно к спасательной операции.

Фото (Татьяна ЕФРЕМОВА): https://gov-murman.ru/info/news/569422/#&gid=1&pid=1