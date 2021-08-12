Получил сертификат о вакцинации – получи подарок!

Этический комитет Мурманского морского торгового порта провёл беспроигрышную лотерею среди работников предприятия, получивших сертификат о вакцинации до 1 августа.

Таким образом предприятие выражает искреннюю благодарность работникам, которые первыми внесли свой вклад в борьбу с пандемией.

Как сообщает АО «ММТП» в соцсети «ВКонтакте», получить подарки можно уже сегодня в своих подразделениях.