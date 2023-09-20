«Получилось очень достойно»: первое пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданное при поддержке областного правительства, начало работу в Мурманске

Вчера его посетил губернатор Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

«Уникальный проект, который мы в этом году запустили в рамках плана «На Севере – жить» за областные средства, отвечает на запрос семей, молодых мам, которым нужны квалифицированные консультации разных специалистов в неформальной и комфортной обстановке, и чтобы на это время ребёнка тоже можно было занять игрой. Также здесь можно пообщаться. Это новое пространство для коммуникации, направленное именно на семьи и наших детей. В Мурманске начало работу первое из трёх пространств, которое планируем открыть в этом году в регионе. По количеству посетителей мы видим, что интерес большой. Надеюсь, что место будет востребовано. Получилось очень достойно», – подчеркнул глава региона.

Площадкой для открытия «пилотного» пространства стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека на улице Буркова, 30.

В «СОПКАХ.СЕМЬЯ» созданы все условия для комфортного семейного времяпрепровождения и всестороннего развития детей. На базе пространства регулярно будут проводиться мероприятия для потенциальных и уже состоявшихся молодых родителей. Здесь можно будет отдохнуть и интересно провести время всей семьей, найти единомышленников для обсуждения важных вопросов воспитания или ухода за ребёнком, а также получить консультацию специалиста или поучаствовать в семейном мероприятии. Организация пространства и его оснащение предусматривают возможность проводить большое количество разноплановых мероприятий – от мастер-классов и совместных кинопросмотров до практических лекций и семинаров с участием профильных экспертов: психологов, логопедов, медиков.

Так, в первый месяц работы пройдёт цикл тематических лекций: вопросы семейного права и социальной защиты, здоровье мамы и малыша, основы здорового образа жизни, обучение и семейный развивающий досуг, раскрытие творческого потенциала и знакомство с родным краем. Подробная информация о мероприятиях размещена в официальной группе проекта.

По результатам месяца будет проведён анализ потребностей северян-посетителей пространства, который ляжет в основу формирования постоянного графика мероприятий «СОПКИ.СЕМЬЯ». На базе «СОПОК» также будет осуществляться постоянный мониторинг сложностей, с которыми сталкиваются молодые родители в Мурманской области, для дальнейшей проработки, адаптации и усовершенствования социальной политики региона под современные вызовы.

Помимо Мурманска, в этом году «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в Североморске в библиотеке-филиале №2 имени Владимира Панюшкина и в Центральной детской библиотеке Полярного, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru