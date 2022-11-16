Получить документы в Октябрьском отделении МФЦ можно через постамат

В Октябрьском отделении МФЦ начали тестировать выдачу документов через постамат. Больше жителям Мурманска не нужно брать талон и ждать в очереди, чтобы забрать готовые документы.

«Преимущества такого варианта очевидны. Заявитель может значительно сократить время своего пребывания в отделении, а специалист МФЦ – уделить внимание человеку, которому нужна первичная консультация», – прокомментировала нововведение руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

При подаче документов в МФЦ человеку достаточно дать письменное согласие на получение готовых результатов через постамат.

«Когда документы будут готовы, сотрудник МФЦ оставит документы в ячейке. Заявитель получит SMS-уведомление с цифровым кодом, после чего сможет забрать их в любое удобное время», – рассказала Ольга Ярыченко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по словам руководителя, если услуга станет востребованной среди северян, то практику по установке постматов распространят и на другие отделения МФЦ.

Время работы отделения МФЦ на проспекте Ленина, 45 всегда можно уточнить на официальном сайте mfc51.ru.

Фото: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/41950/