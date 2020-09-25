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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.20 17:10

Получить электричество с помощью фруктов - в Мурманской области состоялись мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

Сегодня в торжественной обстановке центра дополнительного образования «Лапландия» подведены итоги Пятого Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Юбилейная программа длилась несколько дней, с 14 по 18 сентября, и включала различные творческие и танцевальные челленджи, виртуальные лаборатории, познавательные квизы, конкурсы, викторины.

Отличительной особенностью фестиваля текущего года стал новый современный формат – онлайн. Он позволил привлечь к фестивальным мероприятиям большое количество новых участников всех возрастов из разных уголков Мурманской области.

В подготовке фестивальной программы активное участие принимали представители региональных компаний ТЭК и ЖКХ.

Энергетики подготовили для ребят онлайн-экскурсии на объекты топливно-энергетического комплекса Мурманской области, провели увлекательные энерговикторины, тематические уроки и лектории.

Что такое возобновляемые источники энергии, с помощью каких устройств можно преобразовать механическую энергию в электрическую, как устроен ветрогенератор и как сконструировать турбину - ребята узнали на различных тематических площадках и мастер-классах.

Как получить электричество с помощью фруктов, как сделать парафиновую свечу, которая будет гореть пламенем разного цвета, что такое раздельный сбор и зачем он нужен, в чем секрет умного дома – это и много другое смогли изучить участники за несколько дней фестивальной программы.

Отдельный день коллеги-энергетики и преподаватели Лапландии посвятили атомной отрасли. Участники площадок изучили тему возникновения ядерной энергетики в России и в Мурманской области, принципы использования энергии атома в промышленности, потренировали ассоциативное мышление в интеллектуальной викторине «Красиво атомы сложились».

Также в рамках программы фестиваля состоялась «Классная встреча» с региональным министром энергетики и ЖКХ Дмитрием Латышевым. Активисты школьных движений Мурманский области смогли задать интересующие вопросы, узнать, как выбрать профессию и на что обратить внимание при поступлении.

За четыре дня в мероприятиях фестиваля приняло участие свыше 900 школьников и студентов. Все участники награждены ценными призами и памятными подарками

Самыми маленькими участниками и победителями фото-челленджа стали воспитанники младшей группы Заозерского детского сада № 4.

Никого не оставил равнодушным арт-челлендж «Нарисуй энергию». Эта площадка стала самой многочисленной, участие в ней приняло более 300 ребят.

Неизменной целью фестиваля #ВместеЯрче является популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергоэффективных технологий среди населения, формирование бережного отношения к окружающей среде, повышение уровня экологического воспитания.

В Мурманской области организаторами фестиваля выступили региональные Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, Агентство энергетической эффективности Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия».

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