Получить и оплатить услуги нотариуса можно будет онлайн

Минюст России утвердил порядок обращения к нотариусу через Интернет, новый документ вступит в силу 29 декабря 2020 года. Удаленно, например, нотариус сможет подтвердить верность перевода с одного языка на другой; совершить исполнительную надпись в виде электронного документа; принять на хранение электронные документы; выдать выписку о залоге движимого имущества.

Заявление о совершении нотариального действия можно будет направить в Федеральную нотариальную палату через портал госуслуг, личный кабинет ЕИС нотариата, веб-сервис ЕИС. Для подачи заявления заполняется форма в одном из этих сервисов. Заявление и приложенные документы подписываются электронной подписью.

Также нужно будет выбрать место совершения действия – нотариальный округ или регион. Заявление поступит первому в очереди нотариусу. О принятии направят уведомление либо попросят изменить место, если нотариусов не оказалось в очереди.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, размер платы и реквизиты счета, способы оплаты, уведомление о ее поступлении направят на адрес электронной почты из заявления, а также через портал госуслуг или сервисы ЕИС.

Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты заявителю отправят нотариальный документ либо постановление об отказе в совершении нотариального действия или о его отложении.

Если нотариус откажется совершать действие, он вернет деньги в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего постановления.