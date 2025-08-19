Получить качественное образование и уверенный старт в профессии: продолжается приём на свободные места в колледжи Заполярья

В ходе вчерашнего оперативного совещания губернатор Андрей Чибис рассказал о преимуществах организаций среднего профессионального образования Мурманской области и возможностях, которые открыты для разных категорий граждан: участников СВО, студентов и школьников.

«Колледжи – это настоящая точка роста для участников специальной военной операции, отличный шанс получить новую профессию и востребованные навыки. Напомню, что мы обновили уже 163 лаборатории, такие пространства работают в 100% наших колледжей. Мурманская область занимает 4-е место в стране по программе «Профессионалитет», – сказал глава региона.

В этом году в рамках приёмной кампании на программы среднего профессионального образования поступило более 13,5 тысячи заявлений, что на 10% превышает показатель прошлого года. Как отметил губернатор Мурманской области, всё больше молодых ребят принимают решение пойти получить профессию и потому крайне важно, чтобы школьники заранее понимали, какие возможности перед ними открыты. Нужно показывать лаборатории, современное оборудование, рассказывать о перспективах трудоустройства и начинать профориентационную работу со школы среднего звена.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, участникам СВО и их детям предоставлено первоочередное право на поступление в колледжи и техникумы. Прием на свободные места продолжается.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551850/#&gid=1&pid=4