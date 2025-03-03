Получить консультацию, обратить внимание на волнующие проблемы мурманчане могут в ходе живого общения с начальниками управлений административных округов

Такие встречи еженедельно проводятся по поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина.

На прошлой неделе в Октябрьском округе прошла встреча с жителями дома №27 по ул. Софьи Перовской. Темой обсуждения стала систематическая блокировка въезда на придомовую территорию, связанная с разгрузкой товара в расположенном на первом этаже продуктовом магазине.

Сотрудники управления провели разъяснительную беседу с представителями магазина, чтобы определить более удобное время разгрузки товаров с учётом интересов жителей двора.

Начальник управления Первомайского административного округа Александр Боянжу провёл встречу возле дома №33 по просп. Кирова. Обсуждались проблемы содержания придомовой территории. Жители дома №19 по ул. Алексея Генералова выразили недовольство работой управляющей компании и попросили организовать встречу в своём дворе. В ответ было принято решение запланировать выезд на следующую неделю.

Начальник управления Ленинского административного округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева провели встречу около дома №15 по ул. Молодёжной в районе Росляково. Жильцы высказали пожелание об установке детской площадки и дополнительного освещения между домами №15 и №17. Они отметили плохое состояние асфальтобетонного покрытия на въезде во двор и обратили внимание на незакрытый колодец. Фасаду дома, входным группам и подъездам, по мнению жильцов, требуется ремонт.

По итогам более ранних встреч отремонтирован мусоропровод в доме №11 по ул. Успенского, а также выполнена замена трубопровода горячего водоснабжения в нескольких квартирах дома №46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29471&page=1