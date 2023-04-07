Получить налоговую рассрочку при угрозе банкротства стало проще

Для предоставления налоговой рассрочки утверждена новая методика определения угрозы банкротства плательщика в случае единовременной уплаты сумм налогов. Принятые изменения упрощают получение налогоплательщиками рассрочки или отсрочки по уплате налогов.

Данная мера поддержки является одним из основных направлений деятельности национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее действующая версия методики предусматривала расчёт критериев только с использованием годовой бухгалтерской отчётности и комплекта первичных документов, представляемых заинтересованным лицом. Теперь основания для рассрочки можно подтвердить с помощью двух альтернативных методов: стандартного и углубленного.

По стандартному методу основания для рассрочки проверяются по имеющимся у налогового органа сведениям. Для субъектов малого и среднего предпринимательства действует упрощенная формула, учитывающая размер долга и сумму уплаченных налогов.

При доначислениях по выездной налоговой проверке учитывается длительность проверяемого периода и пропорционально увеличивается срок налоговой рассрочки по доначисленным суммам.

Если основания для рассрочки не подтвердились по стандартному методу, то заинтересованное лицо может подтвердить основания для рассрочки с использованием углубленного метода, раскрыв сведения о своей деятельности.

Обеспечение исполнения обязательств по рассрочке можно предоставить в течение месяца после её получения. В качестве обеспечения может быть принят залог ликвидного имущества, поручительство платежеспособного лица, банковская гарантия.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки на сумму менее 10 млн рублей необходимо обратиться в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, свыше 10 млн рублей – в Межрегиональную инспекцию ФНС России по управлению долгом.

Заявление о предоставлении рассрочки (отсрочки) также можно подать через «личный кабинет» или по телекоммуникационным каналам связи, уточняет Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Мурманской области.