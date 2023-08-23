Получить сертификат на зубопротезирование льготникам теперь можно в МФЦ

Многофункциональный центр Мурманской области и Министерство труда и социального развития Мурманской области заключили соглашение о предоставлении с 23 августа услуги по выдаче сертификата на льготное зубопротезирование с возможностью возмещения расходов на изготовление зубных протезов в любой медицинской организации.

Услугу можно получить в любом отделении МФЦ по месту жительства, предоставив всего три документа: паспорт, документ, подтверждающий льготный статус заявителя, справку о наличии медицинских показаний к зубопротезированию.

Воспользоваться сертификатом можно в течение пяти лет с даты оформления. Для возмещения расходов необходимо прийти в МФЦ и предоставить договор с медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем), акт выполненных работ, чеки по оплате выполненных работ по договору, сертификат.

Компенсация за счёт средств областного бюджета составит двукратную величину прожиточного минимума, установленную правительством Мурманской области для пенсионеров на дату оказания услуги, в текущем году это 40376 рублей, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.