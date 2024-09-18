Оценки россиян качества и доступности медицины за 4 года вырослиПолучить скидку при оплате проезда через систему быстрых платежей (СБП) жители Мурманской области смогут до конца года
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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 14:00

Получить скидку при оплате проезда через систему быстрых платежей (СБП) жители Мурманской области смогут до конца года

«Предложение от СБП должно было завершиться 30 сентября, однако организаторы решили продлить его ещё на три месяца для жителей Мурманской области из-за популярности акции в нашем регионе. Скидка будет также составлять 8 рублей от стоимости поезда в общественном транспорте», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

До 31 декабря 2024 года стоимость проезда снизится на 8 рублей, если в наземном транспорте воспользоваться NFC-табличкой при совершении платежа. С начала июня их количество в общественном транспорте региона выросло почти в 3 раза и сегодня достигает 1,5 тысячи штук. Обычно NFC-табличка расположена на стекле у входа в транспорт. Узнать её можно по логотипу «Национальной системы быстрых платежей».

«Пассажиры общественного транспорта Мурманской области стали оплачивать проезд через систему быстрых платежей в 7 раз чаще. С начала июня их общая выгода превысила 1,6 млн рублей. Мы видим, что этот технологичный способ платежа становится все популярнее среди жителей арктического региона, поэтому решили продлить действие акции – до конца 2024 года. Уверена, что еще больше жителей Мурманской области оценят по достоинству предложение от СБП», – сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «Национальная система платежных карт» Мария Точилова.

Чтобы расплатиться таким способом, нужно воспользоваться смартфоном – приложить его к самой NFC-табличке или отсканировать нанесенный на неё QR-код. Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением СБПэй.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, мобильное приложение СБПэй доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. В платежном сервисе нужно привязать свой банковский счет.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!».

Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) – операционный платежный и клиринговый центр СБП.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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