Тема Всемирного дня здоровья 2024 года – «Моё здоровье – моё право». Это значит, что каждый человек имеет право на качественное медицинское обслуживание и достоверную информацию о своём здоровье.

Получить сведения о состоянии своего организма помогает диспансеризация. Совершеннолетние граждане от 18 до 39 лет (включительно) имеют право пройти бесплатный медицинский осмотр один раз в три года, а после 40 лет ‒ ежегодно.

Как сообщает Мурманскстат, по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2023 год в течение последних двух лет диспансеризацию в нашем регионе прошли 56% мужчин и 67% женщин.

В 2024 году диспансеризация проводится для тех, кто родился в 1985, 1988, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и всех родившихся до 1983 года.

Фото: https://vk.com/im?peers=c11&sel=63726350&z=photo-188169427_457240649%2Falbum-188169427_00%2Frev