Каждый шестой россиянин высоко оценивает семейную политику государства – «SuperJob»Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота выполнил поиск и атаку подводной лодки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 12:30

Получить сведения о состоянии своего организма помогает диспансеризация

Тема Всемирного дня здоровья 2024 года – «Моё здоровье – моё право». Это значит, что каждый человек имеет право на качественное медицинское обслуживание и достоверную информацию о своём здоровье.

Получить сведения о состоянии своего организма помогает диспансеризация. Совершеннолетние граждане от 18 до 39 лет (включительно) имеют право пройти бесплатный медицинский осмотр один раз в три года, а после 40 лет ‒ ежегодно.

Как сообщает Мурманскстат, по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2023 год в течение последних двух лет диспансеризацию в нашем регионе прошли 56% мужчин и 67% женщин.

В 2024 году диспансеризация проводится для тех, кто родился в 1985, 1988, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и всех родившихся до 1983 года.

 

Фото: https://vk.com/im?peers=c11&sel=63726350&z=photo-188169427_457240649%2Falbum-188169427_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Росреестр совместно с АО «ДОМ.РФ» разработал индекс цен на первичном рынке жилья-PRO Валюту (16+)К официальному курсу американская валюта и евро растут-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Нужное людям: на прошедшей неделе главы округов Мурманска провели встречи с жителями заполярной столицы-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Президент РФ запретил увольнять в течение года вдов участников СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика