Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»

В День знаний многие родители хотели бы спокойно проводить ребёнка в школу, но 1 сентября по закону — это обычный рабочий день, он не является изначально ни праздничным, ни выходным днем. В этом году 1 сентября выпадает на понедельник, поэтому, если работник работает по стандартной «пятидневке», этот день будет рабочим.

Какие есть варианты освободиться от работы в этот день с точки зрения закона? Рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Вариант №1. Такая возможность предусмотрена в вашей компании

Да, 1 сентября по закону не является нерабочим праздничным днем. Но это не мешает вашему работодателю пойти на встречу своим работникам и предоставить работникам-родителям дополнительный выходной в этот день.

Многие работодатели сегодня предусматривают такую дополнительную гарантию. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Проверьте или спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия и, если есть, уточните, как ей воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребёнок школьного (или дошкольного) возраста.

Но обратите внимание, что устанавливать такую гарантию — это право работодателя. Если в вашей организации такой гарантии не предусмотрено, нужно искать иные варианты.

Вариант №2. Взять отпуск на это время

Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Если работодатель будет не против отпустить вас в такой отпуск, на этот день вы будете освобождены от работы, но, правда, немного потеряете в заработной плате.

Ещё один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш ежегодный отпуск запланирован графиком отпусков в другой период, попросите работодателя перенести отпуск на нужный вам период. Или попросите разделить отпуск на части и используйте часть отпуска в нужные даты.

Учтите, что делить отпуск на части можно будет только с согласия работника. Перенести отпуск на другой период можно тоже только с согласия работодателя. Только если вы относитесь к льготной категории (например, многодетный родитель) вы можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №3. Станьте донором

Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который вы можете использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).

Вариант №4. Получите дополнительный выходной за работу в выходной день

Если работодатель вас привлекал или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его 1 сентября.

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
