Получите новые магнитные ключи - в Мурманске проводится бесплатная модернизация подъездных домофонов

Министерство цифрового развития Мурманской области реализует в муниципалитетах региона проект по оснащению видеодомофонами подъездов многоквартирных домов. Изображение с установленного устройства будет записываться непрерывно и передаваться в центр обработки и хранения данных. Это даст возможность пользователям, как в записи, так и в режиме реального времени видеть человека, звонящего в квартиру.

Суть проекта заключается в повышении уровня безопасности и качества условий проживания.

— Замена простых домофонов на видеодомофоны для жильцов многоквартирных домов города совершенно бесплатна, — рассказал руководитель проектов b2g АО «ЭР-Телеком Холдинг» Денис Лысенко. — Это никак не отразится на цифрах в квитанциях за домофон — плата за услугу остаётся прежней. Но важно понимать, что такое ценообразование будет действовать, если собственник квартиры продолжит пользоваться обновленным устройством как раньше, то есть без передачи видеосигнала. Если же появится желание получить весь спектр технических возможностей, то со своей домофонной компанией необходимо будет заключить дополнительное соглашение. Добавленные услуги будут оплачиваться отдельно.

Как сообщает администрация города Мурманска, всем жильцам, в чьих подъездах произведена замена домофона, необходимо будет в течение семи дней получить новые магнитные ключи. Для этого необходимо обратиться в свою привычную компанию, ответственную за обслуживание домофона.