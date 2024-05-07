Получившие тяжёлое ранение участники СВО смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом

Предполагающий это законопроект Госдума 6 мая приняла во втором и третьем чтениях.

Соответствующая поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта, уточняющего порядок соцзанятости инвалидов. Как отметил один из её авторов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, «речь идёт об участниках специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно».

«Наш долг — создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье», — подчеркнул спикер.

Володин напомнил, что предложение обеспечить получивших тяжёлое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал Президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Как пишет «Парламентская газета», ранее в ходе встречи с Вячеславом Володиным 23 апреля Анна Цивилева рассказала, что предложение коснётся около 400 бывших военнослужащих — участников СВО, которые вследствие полученной травмы прикованы к инвалидному креслу и не могут самостоятельно ходить. По её словам, дополнительное финансирование для этого не потребуется: спецтранспорт будут выдавать за счёт средств фонда.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в ходе пленарного заседания 6 мая рассказал, что нормы принятого закона дают правовые основания для отдельных организаций, включая фонд «Защитники Отечества», реализовывать свои полномочия для оказания дополнительной участникам СВО, ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий.