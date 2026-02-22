Полвека в кадре: в Мурманске открылась выставка фотографа Юрия Шумилкина

20 февраля в Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Лица и события в кадре фотографа».

Экспозицию посвятили творчеству Юрия Шумилкина — фотографа Мурманского морского торгового порта, человека, чья жизнь и объектив стали неразрывной частью истории столицы Русской Арктики.

Юрий Шумилкин родился в 1934 году в Томске, в 1956-м переехал в Мурманск. Профессию фотографа осваивал сам. С 1977 года работал в Мурманском морском торговом порту, которому отдал почти полвека. Его камера запечатлела восстановление порта после войны, строительство причалов, труд портовиков и моряков.

На выставке представлено 46 фотографий, документов и газетных вырезок. Среди экспонатов — кадры закладки памятника Защитникам Советского Заполярья, приезд исследователя Ивана Папанина в Мурманск и открытие выставки Евгения Халдея. Особое место занимают личные вещи: комсомольский билет, удостоверение к медали «Китайско-советская дружба» с подписью Мао Цзэдуна и работа «Мы — кузнецы», победившая на всесоюзном конкурсе «Объектив-83».

Выставка работает на первом этаже музея до 29 марта. (0+)

Фото: https://vk.com/clip-139605315_456239624