«Поляна сказок» - реновация ЗАТО: в Высоком появился современный игровой комплекс

В Высоком в рамках программы реновации ЗАТО построили новую современную детскую площадку. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В рамках первого этапа реновации ЗАТО завершён монтаж современной детской площадки «Поляна сказок» в Высоком. Для этого объекта была разработана концепция, основанная на образах сказочных героев. В итоге на площади в 500 квадратных метров появился необычный игровой комплекс с качелями и каруселями», – отметил Алексей Грачиков.

В каждом элементе новой детской площадки присутствуют сказочные герои. Доминантой ансамбля является масштабный игровой комплекс из трёх двухуровневых башен, переходных площадок, подвесных мостов, сетчатых тоннелей и разнообразных горок. Башни представляют собой бетонные конструкции ручной работы, а внешне напоминают домики знаменитых хоббитов. Все элементы на протяжении четырёх месяцев подрядчик изготавливал непосредственно на месте будущей детской площадки, сообщает региональное Министерство строительства.