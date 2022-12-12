«Полярная ночь» в полярную ночь: в Мурманске открылась новая выставка заполярных художников

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея начала работу выставка «Полярная ночь». В экспозицию вошли работы из собрания музея, созданные заполярными художниками: графиками, живописцами и мастерами декоративно-прикладного искусства.

Украсить жизнь людей, живущих в суровых условиях Севера — призвание живописных и графических произведений. В экспозицию вошли пейзажи и композиции, в каждой из которых авторы создают неповторимый образ полярной ночи, где природное явление выступает неисчерпаемой темой для вдохновения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, среди участников выставки известнейшие мастера Кольского края: Анатолий Сергиенко, Виталий Бубенцов, Сергей Чеботарь, Анатолий Шаковец, Владислав Маракулин, Татьяна Ишкараева и Владимир Трещенко — представители разных поколений, школ и техник, все они сходятся в восхищении таинственным явлением природы, присущим лишь Крайнему Северу.

Часть экспонатов доступна на платформе «ARTEFACT» – десять работ, представленных на выставке, раскрывают свой потенциал при помощи технологий дополненной реальности.

Экспозицию можно посетить до 29 января 2023 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263909%2Fwall-139605315_20956