Полярная ночь заходит в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, в Мурманской области самая продолжительная полярная ночь - на полуострове Рыбачий. На широте гидрометеорологической станции Вайда-Губа (69°56ʹ с.ш.) она начинается 26 ноября и заканчивается 16 января (в високосный год - 17 января).

В Мурманске полярная ночь начинается 2 декабря и длится до 10 января, а в високосный год – до 11 января включительно.

В 2025 году на широте гидрометеорологической станции Мурманск первый восход солнца будет отмечаться 11 января в 12 часов 33 минуты, заход солнца - в 13.19.

На широте Солнечной горки (самая высокая сопка в черте Мурманска, высота – 305 метров) первый восход солнца в 2025 году будет отмечаться 11 января в 12 часов 29 минут, заход солнца - в 13.23.

28 ноября наш регион будет находиться под влиянием ночью поля повышенного атмосферного давления, днём – восточной периферии циклона в Гренландском море: ожидается морозная без существенных осадков погода.

29-30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области сильный порывистый ветер, температура воздуха 29 ноября ночью -6-11°, при прояснениях -12-17°, днём -2-7°, 30 ноября -3-8° в течение суток.

Сегодня, 28 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.