Полярная Олимпиада объединила порядка 5 тысяч участников и 40 тысяч болельщиков со всей страны

17 апреля в ходе оперативного совещания правительства губернатор Андрей Чибис подвёл краткие итоги самого масштабного спортивного события Мурманской области.

«В этом году соревновательная программа стала ещё насыщеннее. Мы провели первую за Полярным кругом «Гонку Героев», параллельно с Мурманским лыжным марафоном, который в этом году состоялся уже в 49 раз, прошёл первый Кубок Мурманской области по юкигассен, Долина Уюта впервые приняла соревнования по велосипедному спорту, а Кировск – впервые в рамках Полярной Олимпиады – чемпионат и первенство СЗФО по ездовому спорту», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что открытие Полярной Олимпиады с участием министра спорта РФ Олега Матыцина состоялось 4 марта на Центральном стадионе Мурманска. Торжественный спуск флага 88-го Праздника Севера прошел 16 апреля в Ледовом дворце. Гостями мероприятия стали 1500 участников соревнований, проведенных в рамках масштабного события, а также ветераны спорта и подрастающее поколение заполярных чемпионов.

Всего за время проведения 88-го Праздника Севера в разных точках Мурманской области прошли 25 соревнований по 14 видам спорта, ещё 16 мероприятий по 15 видам спорта – по программе Праздника Севера учащихся. Это объединило почти 5 тысяч спортсменов со всей страны и порядка 40 тысяч зрителей.

«В рамках Полярной Олимпиады было разыграно более 500 комплектов медалей и 50 кубков. Особую гордость вызывают достижения юных заполярных чемпионов. Так, в ходе 63-го Праздника Севера учащихся сборная Мурманской области одержала победу среди команд по лыжным гонкам, горнолыжному и конькобежному спорту», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона поблагодарил Министерство спорта, предприятия-партнёры: «Норникель», Мурманский морской торговый порт, Северо-Западную Фосфорную Компанию и Концерн «Росэнергоатом», которые поддержали проведение Праздника Севера, а также организаторов, участников и болельщиков.

Фото: https://gov-murman.ru