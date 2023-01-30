Полярная Олимпиада стартует 4 марта

Сегодня в ходе оперативного совещания в областном правительстве губернатор Андрей Чибис объявил, что в этом году старт 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся будет дан 4 марта.

«Церемония открытия состоится на Центральном стадионе Мурманска, посетить её смогут все желающие. Праздник будет проходить больше месяца. Жителей и гостей региона ждут соревнования по зимним видам спорта, традиционный Мурманский лыжный марафон, «Гонка Героев» и много других зрелищных мероприятий», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил, что с каждым годом Полярная Олимпиада привлекает всё больше спортсменов и болельщиков со всех уголков страны. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году Праздник Севера посетили более 35 тысяч человек, в том числе, свыше 5 тысяч спортсменов.

Фото: https://gov-murman.ru