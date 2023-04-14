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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 16:30

«Полярная сова»: Первый заполярный фестиваль театров кукол объединит 16 коллективов России и Белоруссии

С 19 по 24 апреля в Мурманске пройдёт I международный фестиваль театров кукол «Полярная сова». Мероприятие продолжит традиции Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона, одним из инициаторов которого выступал областной театр кукол.

Первая «Полярная сова» объединит 16 театров России и Республики Беларусь, познакомит зрителей и профессионалов театрального дела с интересными постановками, а будет способствовать обмену опытом между профессиональными коллективами.

В программе фестиваля 20 спектаклей для детей и взрослых. Перед зрителями выступят артисты-кукольники из российских регионов: Луганской народной республики, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Псковской областей, Республики Коми, Санкт-Петербурга и Москвы, а также белорусских городов Витебск и Гродно.

Помимо спектаклей, фестивальная программа предусматривает профессиональный блок мероприятий для артистов, включающий творческие встречи, лекции и мастер-классы, которые проведут известные специалисты театрального дела: филолог, фольклорист, театровед, театральный критик Анна Некрылова, кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик Анна Константинова, театральный режиссёр и продюсер, театральный педагог Давид Бурман, режиссер, театральный педагог РГИСИ Светлана Озерская, доцент кафедры театроведения и общих гуманитарных наук Ярославского театрального института, кандидат культурологии Вячеслав Лётин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестивальные спектакли будут проходить на трёх сценах: в областном театре кукол, Детской театральной школе и молодежном пространстве «СОПКИ.21А».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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