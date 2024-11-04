Полярники дрейфующей станции «Северный полюс-42» полностью развернули ледовый научный лагерь

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института приступили к комплексному изучению природной среды в высокоширотной Арктике.

Научная программа экспедиции «Северный полюс-42» включает свыше 50 различных научных проектов, важных для изучения процессов изменения климата, прокладки маршрутов по Северному морскому пути и обеспечения гидрометеорологической информацией.

За первый месяц работы под действием ветров и течений станция преодолела около 600 километров. Генеральный дрейф от точки старта составил чуть более 100 км.

Фото: ААНИИ https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246770%2Falbum-165713521_00%2Frev