Мурманская область. Арктика (16+)04.11.24 16:00
Полярники дрейфующей станции «Северный полюс-42» полностью развернули ледовый научный лагерь
Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института приступили к комплексному изучению природной среды в высокоширотной Арктике.
Научная программа экспедиции «Северный полюс-42» включает свыше 50 различных научных проектов, важных для изучения процессов изменения климата, прокладки маршрутов по Северному морскому пути и обеспечения гидрометеорологической информацией.
За первый месяц работы под действием ветров и течений станция преодолела около 600 километров. Генеральный дрейф от точки старта составил чуть более 100 км.
Фото: ААНИИ https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246770%2Falbum-165713521_00%2Frev
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