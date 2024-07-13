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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.24 13:00

Полярнозоринцев волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также введения единой квитанции за ЖКУ

В рамках рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Андрей Чибис посетил новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта». Это современный многофункциональный цифровой центр, в котором созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов: выполнен качественный ремонт, закуплено современное оборудование. Специалисты центра предоставляют профессиональные консультации не только по услугам энергоснабжения, но и разъяснения по тарифам, начислениям, оплате и другим. Здесь жители Полярных Зорь могут без комиссии оплатить электроэнергию, передать показания счётчиков, подключить цифровые сервисы.

Затем глава региона встретился с коллективами Кольской АЭС и организаций контура «Росатом».

«Вы эффективно вносите свой вклад в развитие экономики Мурманской области, и у вас совершенно точно есть свое видение, что является наиболее важным и приоритетным в развитии родного города. Ваши предложения мы внесем в обновляемый на следующую пятилетку стратегический план «На Севере – жить», и Полярные Зори станут ещё более комфортными для жизни. Мы очень стараемся делать так, чтобы жизнь в наших населённых пунктов менялась. То, как продвигаются дела в Полярных Зорях, мне очень нравится. За последние пять лет из областного бюджета на развитие и благоустройство вашего города выделено более 5 млрд рублей. Хочу поблагодарить ваше руководство за работу, – все средства идут в дело, работа выполняется в срок, и всегда хочется помогать тем, кто по-настоящему работает», – отметил Андрей Чибис.

Полярнозоринцев волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также введения единой квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Губернатор поручил главе администрации города Максиму Пухову взять на контроль пожелания жителей; а в последнем вопросе попросил руководство муниципалитета и Кольской АЭС поддержать инициативу.

Многие жители Полярных Зорь выразили пожелание, чтобы к ним в город чаще приезжала полюбившаяся северянам ярмарка «Наша рыба». Глава региона поручил, чтобы в маршрут выездной торговли недорогой и качественной рыбопродукцией чаще входил и город атомщиков.

Студенты – практиканты Кольской АЭС поблагодарили главу региона за проект «Работа рядом», который позволяет им подрабатывать в свободное от практики время. При этом собравшихся волновали и глобальные вопросы, например, газификация региона, – ведь эти масштабные проекты напрямую затрагивают работу Кольской АЭС. 

«Нас поддержал президент Владимир Путин, в результате этого решения будет построен магистральный газопровод. В результате газификации Мурманской области не только появится возможность решить проблему мазутозависимости региона, но и получат развитие крупные инвестиционные проекты в сфере газохимии и глубокой переработки твердых полезных ископаемых, которые добываются в больших объёмах на территории Мурманской области. Ряд предприятий уже заявил о заинтересованности в реализации проектов по модернизации собственных производств и создания новых», – сообщил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение встречи Андрей Чибис поблагодарил сотрудников за искреннюю любовь к своему городу, неравнодушие к задачам своих предприятий и наградил лучших сотрудников Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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