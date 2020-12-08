Полярнозоринские педагоги познакомились с уникальными методиками сохранения физического здоровья детей в условиях дистанционного обучения

Шесть преподавателей образовательных учреждений города-спутника Кольской АЭС при содействии градообразующего предприятия приняли участие в вебинаре, направленном на повышение профессиональных компетенций при работе в дистанционном формате.

Специальный просветительский онлайн-семинар для педагогов, работающих в школах и гимназиях городов расположения атомных станций, организовал концерн «Росэнергоатом» совместно с Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).

Новейшими наработками в сфере онлайн-образования с педагогами атомных городов поделились известные ученые и разработчики авторских методик.

Так, мини-тренинг «Как научиться управлять эмоциями и рационально относиться к сложностям?» для участников вебинара провела Виктория Шиманская – доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей.

Вице-президент федерации карате, мастер спорта, чемпион и призер мировых и российских соревнований, автор методик гармоничного физического развития детей Сергей Асташкевич в ходе демонстрационного занятия познакомил коллег с практикой сохранения физического здоровья и активности ребенка в условиях дистанционного обучения.

Практические рекомендации по организации режима питания ребёнка-школьника при переходе на онлайн-обучение дала Татьяна Демидова - кандидат технических наук, профессор кафедры «Конструирование функциональных продуктов питания и нутрициология» Московского государственного университета пищевых производств.

О ресурсах цифровой платформы «Российская электронная школа» для детей, педагогов и родителей рассказала Марина Осипова, начальник отдела координации деятельности служб профессионального развития педагогов Академии Минпросвещения России.

«Пандемия коронавируса оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Адаптация к новому формату дистанционного взаимодействия порой происходит не просто. Поэтому помощь Фонда «АТР АЭС», которому удается организовывать общение и обмен опытом с лучшими отечественными специалистами, переоценить невозможно. Очень надеемся, что новые знания и опыт, в случае необходимости, помогут нашим учителям сделать образовательный процесс в онлайн формате максимально эффективным», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

В 2020 году при содействии Фонда «АТР АЭС» в городах расположения атомных станций были организованы более десятка конкурсов, просветительских и образовательных мероприятий, а также оказана существенная поддержка в реализации местных социальных инициатив. Большинство мероприятий проходили в онлайн-формате, что даже позволило существенно увеличить число активно вовлеченных в проекты Фонда «АТР АЭС» жителей атомных городов, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.