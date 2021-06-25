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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 16:30

Полярнозоринские школьники стали победителями Международного детского видеоконкурса

24 июня были подведены итоги III Международного конкурса, учрежденного Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

В этом году на конкурс поступило 69 работ. Победителями в основных и специальных номинациях стали 45 детей и 29 педагогов-наставников. Среди них – 6 школьников, посещающих дом детского творчества (ДДТ) в городе-спутнике Кольской АЭС.

В номинации «Разминка» лучшим стал Иван Фоменко. В номинации «Доброта – это когда…» 2 место заняла работа Алены Челпановской. 3 место в номинации «Частичка атома» – у Александры Шабалиной. За групповую работу, представленную в номинации «Как хорошо быть дома», второе место получили Милана Челпановская, Олеся Ашуева и Каролина Рупакова.

Жюри также отметило труд Александры Селиной и Татьяны Курбановой – педагогов ДДТ г. Полярные Зори, подготовивших детей-победителей.

В этом году конкурсанты создавали мультипликационные и короткометражные фильмы по 5 номинациям: «Как хорошо быть дома», «Разминка», «Частички атома», «Я горжусь своей страной», «Доброта – это когда…». Кроме того, были учреждены специальные номинации: «Лучший персонаж», «Лучший актер дубляжа», «Лучший актер», «Лучший режиссер», «Лучший оператор».

Победители и призеры, занявшие 1 и 2 места в своих номинациях, примут участие в форуме-погружении в профессию, который состоится с 11 по 22 июля в г. Заречном Свердловской области. Оценить работы юных мультипликаторов из Полярных Зорь можно на официальной странице Кольской АЭС в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kolaplant

#кольскаяаэс #полярныезори

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, III Международный Конкурс «МультиКЛИПация» посвящен 85-летию со дня рождения киностудии "Союзмультфильм" и Международному году Мира и доверия, объявленному ООН. Конкурс проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», Национальной анимационной премии «Икар», Московской школы кино, Всероссийского Государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, администраций муниципальных образований расположения атомных станций России, администраций зарубежных городов-побратимов из Беларуси, Венгрии, Финляндии. Участниками Конкурса являются дети 9 - 17 лет, жители городов расположения АЭС.                                                                                                   

Комментарии

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Последние комментарии

YanG
24.06.21 17:18
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павел
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Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
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