Полярнозоринские учителя стали финалистами Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны»

В Москве финишировал заключительный этап метапредметной олимпиады для учителей «Команда большой страны». В финале олимпиады приняли участие 298 победителей регионального этапа из 75 субъектов страны. Кольское Заполярье на форуме представили четверо педагогов из Полярных Зорь.

Команды прошли несколько испытаний. Педагоги продемонстрировали экспертной комиссии результаты командной работы: они готовили презентацию, посвященную формированию читательской и математической грамотности обучающихся, защищали проекты. Финалисты проверяли свои знания, отвечая на вопросы блиц-турниров.

«Во второй день мы выполняли индивидуальное тестирование, каждый член команды – за отдельным компьютером. Вопросы касались всех предметов школьной и внешкольной программы. На 63 вопроса давалось 45 минут. Это была гонка со стратегическим планированием», – поделилась участница конкурса учитель математики гимназии №1 г. Полярные Зори Елена Приставко.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, для педагогов олимпиада стала возможностью пообщаться с коллегами из других регионов и узнать о работе в школах разных городов России. Команда из Полярных Зорь получила диплом участников финального этапа первой Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430195/#&gid=1&pid=1