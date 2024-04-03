Полярнозоринский энергетический колледж при поддержке Кольской АЭС стал участником программы «Профессионалитет» с целью подготовки специалистов, востребованных в энергетике

В новом учебном году планируется провести первый набор студентов по программе «Профессионалитет» в количестве 150 человек. Через 4 года их обучения на местные предприятиях атомной отрасли придут хорошо подготовленные сварщики, электромонтёры, дефектоскописты, специалисты КИП, электрослесари, слесари по ремонту теплоэнергетического оборудования.

«Профессионалитет» – это новый федеральный проект, который стартовал в 2022 году. Его главная цель - добиться максимальной практико-ориентированности образовательного процесса в учебных заведениях среднего звена, чтобы в сжатые сроки обеспечивать предприятия представителями рабочих специальностей. «Росатом» стал одним из ключевых партнеров проекта.

Кольская АЭС - как потенциальный работодатель также заинтересована в реализации проекта на территории муниципального образования Полярные Зори. Концерн «Росэнергоатом» совместно с федеральным бюджетом профинансировали в энергетическом колледже модернизацию мастерских промышленной автоматики и механики, сварочного производства, неразрушающего контроля, метрологии и КИП по стандарту «WorldSkills». Были разработаны эффективные учебные программы, ориентированные на потребности предприятий, входящих в периметр «Росатома».

«Участие в программе «Профессионалитет» поможет нашему предприятию в решении кадровых вопросов по ряду рабочих профессий. Не секрет, что в последнее время мы испытываем кадровый голод именно в рабочем секторе. Учебные программы в ПЭК будут разработаны специально под нужды нашего предприятия и, что самое важное, студенты изучают оборудование, на котором им придётся в дальнейшем работать на производстве», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, КАЭС и энергетическим колледжем на протяжении многих лет действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие учебно-материальной базы, стажировку педагогов, присутствие специалистов Кольской АЭС на защите дипломов. В рамках профориентации и поддержки карьерного самоопределения студенты проходят практику на площадке атомной станции.

В 2024-ом учебном году в программе «Профессионалитет» приняли участие 150 тысяч студентов колледжей в 42 регионах России. По словам генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева: «Проект — отличное решение для поднятия престижа рабочих профессий, которые будут востребованы всегда, несмотря на автоматизацию производств. Без рабочих кадров и речи идти не может о достижении амбициозных целей, стоящих перед отраслью».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.