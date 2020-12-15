«Полярную звезду» признали виновной в организации несанкционированной свалки отходов в Кольском районе

Первомайский районный суд Мурманска признал ООО «Молочная ферма «Полярная звезда» виновным в нарушении требований в области охраны окружающей среды и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч руб. Ранее общественники обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку возможного нарушения природоохранного законодательства.

Согласно постановлению суда, проведенный Минприроды региона рейдовый осмотр, подтвердил, что крупное сельхозпредприятие «Полярная звезда» в процессе своей работы сбрасывало отходы навоза от крупного рогатого скота на земельный участок в сп. Междуречье. В итоге площадь захламления составила около 400 кв. метров. Кроме того, в водоохранной зоне реки Лавна, в двух метрах от воды, проверяющие также обнаружили отходы животноводческой деятельности, часть которых по искусственно сделанному желобу вместе с осадками стекала прямо в водоём.

По состоянию на сентябрь 2020 г. предприятие насчитывало 1001 голову крупного рогатого скота. С начала года на поля хозяйства было вывезено 13218 тонн отходов жизнедеятельности.

«Паспорт отходов I-IV классов опасности подтверждает отнесение навоза от крупного рогатого скота к IV классу опасности. После их воздействия экологическая система нарушается, и период её восстановления занимает около 3 лет. СанПин регламентирует ряд требований к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления при временном хранении на открытых площадках без тары. Так, по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями, а сама площадка должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие. Однако необходимые требования предприятие не выполнило», - рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

В Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора «Полярную звезду» также признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей. На сегодняшний день оба штрафа предприятием погашены.