Полярные Зори будут сотрудничать с Таштагольским районом Кемеровской области

Накануне новогодних праздников состоялось подписание договора о межмуниципальном сотрудничестве муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и Таштагольского муниципального района Кемеровской области. Начальной точкой соприкосновения стало активное развитие горнолыжного туризма на территории двух муниципалитетов.

В Полярных Зорях одной из основных точек притяжения для туристов остаётся горнолыжный комплекс «Салма». Для дальнейшего его эффективного развития запланировано освоение юго-западного склона, имеющего лучшие, чем северный склон, параметры и возможность использования в течение всего летнее-зимнего сезона. Поэтому сейчас, на стадиях разработки и реализации проекта, очень важно учесть и перенять успешный опыт на примере других городов. Одним из таковых можно считать горнолыжный курорт Шерегеш, который находится в 26 км от города Таштагола.

Подписание соглашения о побратимстве между муниципалитетами позволит усилить обмен лучшими практиками по развитию горнолыжных курортов, а также проводить совместные спортивные мероприятия по активным видам спорта с участием спортсменов из обоих регионов.

«Нам очень важен большой и успешный опыт администрации Таштагольского района по развитию их туристского кластера для освоения юго-западного склона ГК «Салма» и его дальнейшего совершенствования. И мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться и в рамках других направлений. Будем дружить и помогать друг другу», - рассказал глава города Полярные Зори Максим Пухов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.