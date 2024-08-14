Полярные Зори готовятся принять участие в Декаде здорового образа жизни

В соответствии с распоряжением губернатора Мурманской области в целях рационального использования населением выходных и нерабочих праздничных дней в период с последней субботы августа по первое воскресенье сентября на территории Мурманской области должен пройти очередной этап Декады здорового образа жизни.

Как сообщает администрация города Полярные Зори, в связи с этим в рамках декады в городе атомщиков будут проводиться следующие спортивные мероприятия:

3 сентября - в 10.00 - весёлые старты на городском стадионе;

4-5 сентября - в 16.00 - сдача нормативов ВФСК ГТО на городском стадионе.

13 сентября – 15.00 - личное первенство МАУДО ДЮСШ по легкоатлетическому кроссу, посвящённому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Кроме того, 7 сентября с 9.00 до 12.00 В рамках проведения Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» будут созданы условия для бесплатного посещения тренажёрного зала жителям города Полярные Зори в ФСК «Энергия».

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/8118-dekada-zdorovogo-obraza-zhizni