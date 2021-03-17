Полярные Зори готовятся встретить «Ядрёную бабу»

20 марта в 12 часов в «Нашем» парке города атомщиков состоится фестиваль снежных фигур «Ядрёная баба-2021».

Организаторы необычного мероприятия приглашают команды поучаствовать в создании снежной бабы и погулять по красивейшему городу атомщиков. Конкурсантам будет необходимо проявить фантазию в двух номинациях: «Снежная сказка» – при создании снежной фигуры используется только белый снег; и «Цветная фантазия» - снеговик может быть раскрашен красками и украшен различными элементами.

Возраст участников может быть любым. Но нужно поторопиться заполнить заявку по адресу https://forms.gle/juq2htbKSL6eqP2R7 в срок до 18 марта. Количество команд ограничено. Все подробности по ссылке: https://vk.com/icknpp?w=wall-46021842_2320

Для болельщиков и зрителей организаторы готовят множество сюрпризов для прекрасного настроения. Такие, как катание на банане и на собачьей упряжке, игры и фото с ростовыми куклами, детская программа с аниматорами и зимние аттракционы. А для самых искушенных - снежная фигуры от создателя «Снежной деревни».