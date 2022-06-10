Полярные Зори и армянский Мецамор подписали Меморандум о сотрудничестве

9 июня в администрации города Полярные Зори состоялось подписание Меморандума о намерении установить побратимские связи сотрудничества между армянским городом Мецамор и городом Полярные Зори.

Два города спутника атомных предприятий, на которых работают энергоблоки с реакторами одинакового типа ВВЭР-440. Кроме того, на территории города Мецамор тоже функционирует филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт» - «Атомэнергоремонт – Армения».

«Между Полярными Зорями и Мецамором есть много общего, и поэтому нам, безусловно, интересно посмотреть, как взаимодействие городских властей и АЭС в Армении, так и поделиться своим опытом, укрепить связи в различных направлениях. Будем дружить, сотрудничать и помогать друг другу», - рассказывает глава города Максим Пухов о значении этого Меморандума.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.