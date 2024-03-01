Полярные Зори и Мончегорск примут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту

На следующей неделе в двух городах Мурманской области – Полярных Зорях и Мончегорске – пройдут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту для двух возрастных категорий спортсменов.

Первыми на старт выйдут девушки и юноши в возрасте 14-15 лет. В рамках всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция» им придётся состязаться на горнолыжном комплексе «Салма» Полярных Зорь. Борьбу за медали спортсмены будут вести в дисциплинах слалом и слалом-гигант с 4 по 7 марта.

Затем эстафету примет Мончегорск. На склоне горы Нюдуайвенч с 9 по 13 марта пройдут всероссийские соревнования «Приз Валерия Цыганова». В дисциплинах слалом и слалом-гигант будут состязаться спортсмены в возрасте 12-13 лет.

В каждой возрастной категории планируют участвовать порядка 150 спортсменов из 12 регионов страны, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru