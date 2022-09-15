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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 10:15

Полярные Зори развивают дружественные связи с Венгрией

9 сентября делегация города Полярные Зори начала свою работу в венгерском городе Калоча. Визит состоялся в рамках традиционного масштабного Фестиваля паприки, который в этом году посетило более 5000 человек с разных уголков Венгрии и соседних стран.  За день до фестиваля состоялось ключевое событие поездки - подписание договора о сотрудничестве между муниципалитетом города Калоча и городом Полярные Зори.

Калоча - город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Такой же небольшой городок вблизи АЭС, как и Полярные Зори В скором времени ГК «Росатом» начнет там строительство новой атомной электростанции по российскому проекту.

«Для венгров очень важен опыт атомных городов России для дальнейшего развития инфраструктуры населенного пункта, выстраивания отношений атомщиками и работы с населением. Нам приятно, что на эту важную роль выбрали именно наш город и наш опыт», - рассказывает глава города Максим Пухов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в рамках договора стороны договорились укрепить сотрудничество в различных сферах деятельности: культурной, деловой, спортивной. Города будут стремиться к увеличению прямых контактов своих граждан и взаимному распространению своих традиций.

«Большое количество бывших и действующих сотрудников Кольской АЭС работали на АЭС «Пакш», и скорее всего так же бывали в городе Калоча. Кроме того, в настоящий момент на АЭС «Пакш» трудятся сотрудники «Колатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт», что опять же является показателем крепкого и доверительного сотрудничества между нашими муниципалитетами», - комментирует Максим Олегович.

В рамках рабочей поездки делегация Полярных Зорь также познакомилась с городом, его историей и культурой. Посетили Мемориал погибшим солдатам Красной армии, где почтили память наших бойцов, погибших при освобождении Венгрии. Побывали на строительстве нового автомобильного моста через Дунай, который обеспечит прямое и более быстрое сообщение между городом Калоча и АЭС «Пакш».

Без полезных новых знакомств не обошлось, таким можно назвать встречу с мэром города Кула (Сербия). «Это для нас тоже очень хорошее знакомство, которое вполне может вылиться в доброе долгосрочное сотрудничество с Сербией», - отмечает глава города Полярные Зори. Кроме того, встретились с мэром города Герьен, который так же, как и Калоча находится вблизи АЭС «Пакш» и является городом-побратимом Десногорска.

Отдельно хочется отметить, что на территории Венгрии работает общественная организация по контролю, информации и региональному развитию Венгрии «TEIT», которая в течение многих лет тесно и плодотворно сотрудничает с российским фондом «АТР АЭС». Надеемся, что подписание Договора даст новый толчок социально-экономическому и инфраструктурному развитию наших городов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.

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