Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова побывала с рабочей поездкой в Полярных Зорях и обсудила с руководством муниципалитета возможности действующих котельных и варианты пополнения их списка новыми объектами.

Первым пунктом посещения стала электрокотельная самих Полярных Зорь. В ходе эксплуатации объекта с 2002 года удалось нивелировать трудности с обеспечением города мазутом и наладить самостоятельное горячее водоснабжение в летний период. Кроме того, электрокотельная увеличила полезную нагрузку Кольской атомной станции.

Не осталась без внимания и котельная поселка Африканда-2. Объект теплоснабжения с момента постройки предусматривал в качестве топлива уголь, но в процессе эксплуатации технология была изменена в пользу электричества. Для снижения затрат на котельной используется аккумуляционный бак, в котором теплоноситель накапливается и длительное время сохраняет свою температуру без дополнительного подогрева (эффект «термоса»).

Вместе с тем, как подчеркнул глава города Полярные Зори Максим Пухов, из-за избыточной установленной мощности существующей котельной, а также существенной её удаленности от потребителей рассматривается возможность строительства новой котельной. Варианты сотрудничества, проектные решения, условия поставок электроэнергии, социальный эффект стороны обсудили в рамках рабочего совещания на площадке Кольской АЭС.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в работе совещания, в том числе, приняли участие генеральный директор Кольской АЭС Василий Омельчук, директор филиала АТЭС-Полярные Зори Олег Чеканов, руководитель ГЧП-проектов АО «Корпорация развития Мурманской области» Егор Богаченков.

В завершение энергетики КАЭС продемонстрировали работу станции, подробно рассказали о ходе производства энергии и инновационных технологиях.