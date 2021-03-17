В Полярных Зорях после капитального ремонта заработал бассейн детско-юношеской спортивной школы. Чтобы привести плавательный центр в порядок, подрядчику понадобилось девять месяцев.

Работы по капитальному ремонту бассейна начались в июне 2020 года. Подрядная организация заменила теплообменник и электрические сети, смонтировала системы водоподготовки большой и малой чаш бассейна, а также выложила их новой плиткой и полностью преобразила помещения раздевалок, самого бассейна и подвал. 16 марта в обновленном плавательном центре прошли первые занятия.

Согласно условиям контракта, работы должны были завершиться в ноябре 2020 года, но подрядная организация сдала объект только в марте. Планируется направить документы в антимонопольную службу для занесения компании в реестр недобросовестных подрядчиков, сообщает Министерство строительства Мурманской области.