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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.20 15:10

«Полярный индекс» - Мурманская область возглавила рейтинг устойчивого развития арктических регионов

Рейтинг устойчивого развития арктических регионов за 2019 год представили Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в Центре исследования экономических проблем развития Арктики МГУ 26 февраля. Лидером рейтинга вновь стала Мурманская область. Регион продемонстрировал наилучшее соотношение показателей устойчивого развития. «Полярный индекс» Мурманской области составил 0,72.

Полярный индекс регионов, полностью или частично входящих в Арктическую зону, во второй раз оценивался по трём группам критериев, отражающих базовые измерения устойчивого развития. Это экономическое, социальное и экологическое развитие.

Рейтинг устойчивого развития позволяет оценить сбалансированность показателей развития областей с точки зрения концепции устойчивого развития, отмечает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий. «В различных регионах российской Арктической зоны могут существовать «перекосы» в сторону его составляющих – где-то развитая экономика, но не очень хорошая экологическая обстановка, где-то наоборот, - разъясняет Стоцкий. - Рейтинг – инструмент приведения показателей к единому знаменателю, он показывает цельную картину».

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики, базовая площадка министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.

 

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