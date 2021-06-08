Пользователи «Велобайка» в Мурманске совершили более 5 тысяч поездок с начала сезона

С начала сезона работы мурманского «Велобайка» число поездок в сети городского велопроката уже превысило 5 тысяч.

В 2021 году «Велобайк» начал свою работу в Мурманске 1 мая. За это время пользователи приобрели более 2 тысяч абонементов на сутки, месяц и целый сезон. С наступлением летней погоды горожане и туристы все чаще берут велосипеды в аренду. В настоящее время количество поездок уже достигает 700 в день. Ожидается, что в этом сезоне по числу прокатов «Велобайк» в два раза превзойдет результат прошлого года.

«Несмотря на погодные условия на старте сезона к началу июня городской велопрокат преодолел первые 5 тысяч поездок и продолжает набирать популярность. Мы рады, что «Велобайк» в Мурманске успешно выполняет свою функцию альтернативного вида транспорта для горожан и туристов, служит популяризации здорового образа жизни и делает наш городе комфортнее», − отметил Алексей Жаренников, управляющий ВТБ в Мурманской области.

«По нашей статистике в этом году растет число покупок абонементов на месяц и сезон, это значит, что все больше жителей города начинают пользоваться арендой велосипедов на постоянной основе. Летний сезон в Мурманске набирает обороты, и команда «Велобайка» готова обеспечить качество обслуживания пользователей в период интенсивной эксплуатации сети велопроката», − добавил Максим Акимов, президент компании «Ситибайк» ВТБ.

Проект «Велобайк» в Мурманске второй год подряд реализуют совместно Правительство Мурманской области и банк ВТБ. Общественный велопрокат насчитывает 10 станций, на которых доступны в аренду 100 велосипедов современной эргономичной модели, предназначенной для эксплуатации в условиях общественного проката. Взять велосипед можно с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте murmansk.velobike.ru. Все поездки продолжительностью 30 минут включены в стоимость абонемента.

ВТБ поддерживает городские велопрокаты «Велобайк» в Москве, Нижнем Новгороде и Мурманске в рамках целевой программы «Спортивная страна».