Пользователи «ВКонтакте» оставили две сотни добрых пожеланий жителям Кольского Заполярья

В канун Старого Нового года Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений подвёл итоги новогодней акции: жителям Мурманской области предлагалось поздравить друг друга с праздниками в официальном сообществе учреждения. Северяне оставили около двух сотен комментариев с самыми тёплыми пожеланиями жителям региона.

Главные пожелания в 2023 году – здоровья, счастья, любви и мира. Такие добрые слова в праздничные две недели были адресованы северянам:

– «Всех своих любимых земляков с Новым годом и Рождеством! Желаю всем удачи, здоровья, любви, тепла, ведь мы, ребята, на Севере живём».

– «Не упустите возможности, которые дарит Новый год. Смело заглядывайте за горизонт и держите руку на пульсе времени. Превращайте в радугу каждый проскользнувший лучик света, который появляется на пути!».

– «Мурманчане, задумывайте, мечтайте, осуществляйте, превращайте в реальность самые смелые мечты и желания! Пусть вас не коснутся тревоги, на дороге к достижениям всегда горит зелёный свет! Здоровья, радости и новых побед на жизненном пути».

– «Всех северян с наступившим Новым годом! Здоровья, счастья, мира и позитива!».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в рамках акции участники получили призы популярных в регионе брендов «На Севере – жить!», «Молодёжь Мурманской области» и «Добровольцы Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru