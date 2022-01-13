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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.22 18:00

Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта станут Москва, Московская область и Татарстан, заменить свой основной документ на электронный аналог готов лишь 1 из 4 россиян. В целом за последние несколько месяцев резко возросло число противников цифровизации любых документов: сказываются последствия общественной дискуссии по поводу применения первого полностью электронного документа — QR-кода. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению 38% россиян, личные документы действительно стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Как правило, опрошенные признают удобство цифровых носителей информации, однако обеспокоены надежностью электронных баз данных. Почти столько же (37%) считают, что вводить электронные документы не следует: сказывается общее недоверие IT-системам и мнение об удобстве бумажного формата для старшего поколения. Лишь 1 из 7 россиян хотел бы, чтобы бумажные документы были полностью заменены электронными (14%).

«Консерваторов» больше всего среди россиян старше 35 лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные документы — среди граждан до 34 лет (19%).

По сравнению с августом прошлого года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число противников цифровизации личных документов выросло на 8 п.п.

Жители трех пилотных регионов тоже пока не горят желанием оформлять электронные паспорта. По данным опроса, добровольно заменить свой нынешний паспорт на его цифровой аналог готовы только 29% респондентов из Татарстана, 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья. В других регионах страны желающих 26%.

Какие еще документы, помимо паспорта, стоит перевести в электронный вид? Чаще всего россияне предлагали оцифровать полис ОМС (за это проголосовали 36% опрошенных), ИНН и СНИЛС (по 34%). По 27% респондентов считают необходимым сделать электронной медицинскую карту и водительские права, а каждый четвертый (25%) — свидетельство о рождении. За диджитализацию практически всех названных документов чаще выступают мужчины и молодежь до 34 лет. В то же время, по мнению 35%, не нужно оцифровывать никакие бумаги — такая позиция наиболее популярна среди старшего поколения (43% среди россиян от 45 лет).

За последние несколько месяцев снизилось число сторонников перевода в электронную форму полиса ОМС, ИНН и СНИЛС, количество желающих перевести в цифровой формат свидетельство о рождении не изменилось, об электронных водительских правах стали мечтать чуть чаще. Противников оцифровки любых документов стало больше на 10 п.п.

Электронная цифровая книжка уже стала реальностью, паспорт — на подходе: в обозримом будущем приходить устраиваться на новую работу мы будем с пустыми руками. Какие документы нужны для трудоустройства в настоящее время? Список того, что работодатели имеют право требовать при найме согласно статье 65 Трудового кодекса РФ:

1. Паспорт.

2. Трудовая книжка — бумажная или надлежащим образом оформленные сведения из электронной трудовой книжки.

3. СНИЛС. Поступающим на работу впервые свидетельство оформляет работодатель.

4. Документы воинского учета (для мужчин 18—27 лет).

5. Медицинская книжка при трудоустройстве в организации торговли, образования, медицины, общепита и проч.

6. Дипломы и свидетельства при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. В случаях трудоустройства не по специальности в таких документах нет необходимости.

7. С учётом специфики работы в отдельных случаях законодательством предусматривается необходимость предъявления дополнительных документов (к примеру, справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии факта привлечения к административной ответственности за потребление наркотических средств, медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к работе и проч.).

А вот требовать ИНН работодатель не вправе. Действующее законодательство не обязывает гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, получать индивидуальный номер налогоплательщика.

Фото: https://midag.ru/2021/05/07/elektronnye-pasporta-v-rossii-poyavyatsya-ne-pozdnee-1-iyulya-2023-goda/

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