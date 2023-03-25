«Помочь планете»: экологи призывают снизить потребление энергии 25 марта на один час

Экологи призывают 25 марта в 20.30 мск на один час отключить подсветку и сократить потребление энергии. Об этом вчера сообщила общероссийская общественная организация «Зелёный патруль», разметив на своём сайте соответствующее заявление.

«Организация акции по экономии электричества носит и символический характер: мы показываем, что всегда готовы помогать планете, умеем бережно относиться к её ресурсам и природе в целом: практикуем раздельный сбор мусора, бережем водные ресурсы, стараемся отказаться от передвижения на автомобилях, отказываемся от токсичной бытовой химии, высаживаем деревья, заботимся о переработке пластика», — говорится в тексте заявления.

«Отключение подсветки таких всемирно известных объектов, как Московский Кремль, Дом Правительства, московские «сталинские высотки», другие объекты государственной власти повысит значимость и заметность инициативы для российской и международной аудитории, продемонстрирует, что Россия не изолирована от международного сообщества», - отмечают экологи.

Фото: https://vk.com/greenpatrol_ru?z=photo-117166676_457242587%2Falbum-117166676_00%2Frev